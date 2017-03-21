Дружина екс-голови банку “Михайлівський” не змогла назбирати чоловіку гроші на заставу

Зауважимо, що суд обрав для Ігоря Дорошенко міру запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою у 160 млн грн, що майже у 1,5 рази більше, ніж для Романа Насірова.

Дружина Р.Насірова назбирала кошти для чоловіка майже за тиждень. В той же час родина І.Дорошенка не може знайти необхідної суми впродовж вже семи місяців.

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“У нас навіть і близько немає таких коштів. Якби ми продали усе своє майно, цієї суми ледь вистачило б для покриття 2% від обраної судом застави”, — зазначила в коментарі УНН дружина екс-голови банку “Михайлівський” Ельміра Дорошенко.

Як раніше повідомляв УНН, прокуратура хотіла призначити екс-голові банку “Михайлівський” заставу у розмірі 320 млн грн.

Суддя Дніпровського суду Н.Ластовка зменшила запропоновану прокуратурою заставу вдвічі та визначила її у розмірі 160 млн грн. При цьому ані прокуратура, ані суд під час обрання міри запобіжного заходу не досліджували майновий стан екс-голови банку “Михайлівський” та не обґрунтовували вказані суми. Захист І.Дорошенко заявив про неможливість сплатити визначеної судом застави через відсутність таких коштів у їх підзахисного.