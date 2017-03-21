Жена экс-главы банка "Михайловский" не смогла собрать мужу деньги на залог

Заметим, что суд избрал для Игоря Дорошенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой в 160 млн грн, что почти в 1,5 раза больше, чем для Романа Насирова.

Жена Р.Насирова собрала средства для мужа почти за неделю. В то же время семья И.Дорошенко не может найти необходимой суммы на протяжении уже семи месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-главу банка "Михайловский" могут отпустить из-под стражи благодаря решению ЕСПЧ "Луценко против Украины".

"У нас даже и близко нет таких средств. Если бы мы продали все свое имущество, этой суммы едва хватило бы для покрытия 2% от выбранного судом залога", - отметила в комментарии УНН жена экс-главы банка "Михайловский" Эльмира Дорошенко.

Как ранее сообщал УНН, прокуратура хотела назначить экс-главе банка "Михайловский" залог в размере 320 млн грн.

Судья Днепровского суда Н.Ластовка уменьшила предложенный прокуратурой залог вдвое и определила его в размере 160 млн грн. При этом ни прокуратура, ни суд при избрании меры пресечения не исследовали имущественное положение экс-главы банка "Михайловский" и не обосновывали указанные суммы. Защита И.Дорошенко заявила о невозможности оплатить определенной судом залог из-за отсутствия таких средств у их подзащитного.