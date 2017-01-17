Дружина Д.Трампа може з’явитися на інавгурації в сукні італійського бренду – українська дизайнерка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Дружина нового президента США Дональда Трампа Меланія може з’явитися на церемонію інавгурації чоловіка в сукні італійського бренду Zegna. Такі припущення кореспонденту УНН висловила відома українська дизайнерка Анна Бублик.
“Італійські модельєри будуть тільки за її підтримати. Наприклад, Дональд Трамп одягається в італійській фірмі Zegna. Так що, може, Zegna її й одягне. Виходячи з її образу, я думаю, що логічно було би одягнути в міру ділове плаття, наприклад, зеленого чи блакитного кольору. Адже в синьому будуть, напевно, більшість чоловіків, а в червоному на офіційну частину інавгурації немає сенсу з’являтися”, — розповіла А.Бублик.
Зазначимо, нещодавно стало відомо, що нова перша леді провела зустріч за закритими дверми з головним редактором Vouge Анною Вінтур. У ЗМІ припускають, що темою розмови й було можливе вбрання на церемонію інавгурації, яка, до речі, відбудеться 20 січня.
“Для стилістів Vouge завжди був іконою стилю італійський напрямок. Це, по-перше. А, по-друге, Vouge американський відрізняється від Vouge будь-якої іншої країни. Він більш стриманий, більш направлений на американську прагматичність”, — додала модельєр.
Нагадаємо, що нещодавно дизайнерка Софі Тіллет, яка одягала Мішель Обаму, відмовилася створювати сукні для дружини Д. Трампа через його “расистську, сексистську та зневажливу до жінок риторику”.