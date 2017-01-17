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Жена Д.Трампа может появиться на инаугурации в платье итальянского бренда - украинский дизайнер

Жена Д.Трампа может появиться на инаугурации в платье итальянского бренда - украинский дизайнер

Киев • УНН

 • 21085 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Жена нового президента США Дональда Трампа Мелания может появиться на церемонии инаугурации мужа в платье итальянского бренда Zegna. Такие предположения корреспонденту УНН высказала известный украинский дизайнер Анна Бублик.

"Итальянские модельеры будут только за. Например, Дональд Трамп одевается в итальянской фирме Zegna. Так что, может, Zegna ее и оденет. Исходя из ее образа, я думаю, что логично было бы одеть в меру деловое платье, например, зеленого или голубого цвета. Ведь в синем будут, наверное, большинство мужчин, а в красном на официальную часть инаугурации нет смысла появляться", - рассказала А.Бублик.

Отметим, недавно стало известно, что новая первая леди провела встречу за закрытыми дверями с главным редактором Vouge Анной Винтур. В СМИ предполагают, что темой разговора и был возможно наряд для церемонии инаугурации, которая, кстати, состоится 20 января.

"Для стилистов Vouge всегда было иконой стиля итальянское направление. Это, во-первых. А, во-вторых, Vouge американский отличается от Vouge любой другой страны. Он более сдержан, более направлен на американскую прагматичность", - добавила модельер.

Напомним, что недавно дизайнер Софи Тиллет, которая одевала Мишель Обаму, отказалась создавать платья для жены Д.Трампа из-за его "расистской, сексистской и неуважительной к женщинам риторики".

Украинские Национальные Новости

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