Другу телерадіовежу планують побудувати на Херсонщині
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 17 березня. УНН. У Каланчацькому районі Херсонщини побудують телерадіовежу, яка мовитиме на Крим. Про це кореспонденту УНН повідомив голова Херсонської ОДА під час офіційного відкриття телерадіовежі на Чонгарі.
“Ми побудували першу вежу на Чонгарі і друга вежа має бути у Каланчацькому районі так само також на адмінмежі з Кримом, щоб перекрити Красноперекопську вежу і подавати сигнал на Херсонщину і окуповану територію” — заявив А.Гордєєв.
Будівництво планується за рахунок меценатів. Воно, за словами А.Гордєєва, розпочнеться найближчим часом.
Додамо, сьогодні на Чонгарі відкрили телерадіовежу, яка відновлює українське мовлення у Криму.
Нагадаємо, 17 березня після проведення конкурсу на цифрове телебачення висота вежі на Чонгарі буде збільшена до 200 м.