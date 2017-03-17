Вторую телерадиовышку планируют построить в Херсонской области

"Мы построили первую башню на Чонгаре и вторая башня должна быть в Каланчацком районе так же и на админгранице с Крымом, чтобы перекрыть Красноперекопскую башню и подавать сигнал в Херсонскую область и оккупированную территорию", - заявил А.Гордеев.

Строительство планируется за счет меценатов. Оно, по словам А.Гордеева, начнется в ближайшее время.

Добавим, сегодня на Чонгаре открыли телерадиовышку, которая восстанавливает украинское вещание в Крыму.

Напомним, 17 марта после проведения конкурса на цифровое телевидение высота башни на Чонгаре будет увеличена до 200 м.