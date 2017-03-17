Вторую телерадиовышку планируют построить в Херсонской области

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 39640 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104451 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119866 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178925 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130605 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125147 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117560 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106522 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107552 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103914 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Вторую телерадиовышку планируют построить в Херсонской области

Вторую телерадиовышку планируют построить в Херсонской области

Киев  •  УНН

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ХЕРСОН-КИЕВ. 17 марта. УНН. В Каланчакском районе Херсонской области построят телерадиовышку, которая будет вещать на Крым. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава Херсонской ОГА во время официального открытия телерадиовышки на Чонгаре.

"Мы построили первую башню на Чонгаре и вторая башня должна быть в Каланчацком районе так же и на админгранице с Крымом, чтобы перекрыть Красноперекопскую башню и подавать сигнал в Херсонскую область и оккупированную территорию", - заявил А.Гордеев.

Строительство планируется за счет меценатов. Оно, по словам А.Гордеева, начнется в ближайшее время.

Добавим, сегодня на Чонгаре открыли телерадиовышку, которая восстанавливает украинское вещание в Крыму.

Напомним, 17 марта после проведения конкурса на цифровое телевидение высота башни на Чонгаре будет увеличена до 200 м.

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