Вторую телерадиовышку планируют построить в Херсонской области
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 17 марта. УНН. В Каланчакском районе Херсонской области построят телерадиовышку, которая будет вещать на Крым. Об этом корреспонденту УНН сообщил глава Херсонской ОГА во время официального открытия телерадиовышки на Чонгаре.
"Мы построили первую башню на Чонгаре и вторая башня должна быть в Каланчацком районе так же и на админгранице с Крымом, чтобы перекрыть Красноперекопскую башню и подавать сигнал в Херсонскую область и оккупированную территорию", - заявил А.Гордеев.
Строительство планируется за счет меценатов. Оно, по словам А.Гордеева, начнется в ближайшее время.
Добавим, сегодня на Чонгаре открыли телерадиовышку, которая восстанавливает украинское вещание в Крыму.
Напомним, 17 марта после проведения конкурса на цифровое телевидение высота башни на Чонгаре будет увеличена до 200 м.