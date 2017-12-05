Другий трейлер "Світу Юрського періоду 2" з'явився в Мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Студія Universal Pictures оприлюднила другий трейлер "Світу Юрського періоду 2" — п’ятого фільму серії "Парк Юрського періоду", передає УНН.
Прем’єра фільму буде у червні 2018 року. На фантастичною стрічкою працював іспанський режисер Хуан Антоніо Байона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Marvel опублікував перший трейлер нових "Месників"
За словами розробників картини, це не буде просто фільм про людей, "які тікають від динозаврів". Обіцяють, що п’ятий фільм франшизи буде більш страшним та неочікуваним, аніж попередні частини.
Нагадаємо, кінокомпанія Lucasfilm оголосила про створення четвертої трилогії в рамках кіносаги "Зоряні війни". Режисером трилогії стане Райан Джонсон, який зняв епізод "Останні джедаї".