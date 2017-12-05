Второй трейлер "Мира Юрского периода 2" появился в Сети

Премьера фильма будет в июне 2018 года. Над фантастической лентой работал испанский режиссер Хуан Антонио Байона.

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По словам разработчиков картины, это не будет просто фильм о людях, "убегающих от динозавров". Обещают, что пятый фильм франшизы будет более страшным и неожиданным, чем предыдущие части.

Напомним, кинокомпания Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии в рамках киносаги "Звездные войны". Режиссером трилогии станет Райан Джонсон, снявший эпизод "Последние джедаи".