Второй трейлер "Мира Юрского периода 2" появился в Сети

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 64675 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 41897 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105750 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107288 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 124732 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105142 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107152 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113029 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117341 просмотра

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Второй трейлер "Мира Юрского периода 2" появился в Сети

Второй трейлер "Мира Юрского периода 2" появился в Сети

Киев  •  УНН

 • 29469 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Студия Universal Pictures обнародовала второй трейлер "Мира Юрского периода 2" - пятого фильма серии "Парк Юрского периода", передает УНН.

Премьера фильма будет в июне 2018 года. Над фантастической лентой работал испанский режиссер Хуан Антонио Байона.

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По словам разработчиков картины, это не будет просто фильм о людях, "убегающих от динозавров". Обещают, что пятый фильм франшизы будет более страшным и неожиданным, чем предыдущие части.

Напомним, кинокомпания Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии в рамках киносаги "Звездные войны". Режиссером трилогии станет Райан Джонсон, снявший эпизод "Последние джедаи".

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