Второй трейлер "Мира Юрского периода 2" появился в Сети
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Студия Universal Pictures обнародовала второй трейлер "Мира Юрского периода 2" - пятого фильма серии "Парк Юрского периода", передает УНН.
Премьера фильма будет в июне 2018 года. Над фантастической лентой работал испанский режиссер Хуан Антонио Байона.
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По словам разработчиков картины, это не будет просто фильм о людях, "убегающих от динозавров". Обещают, что пятый фильм франшизы будет более страшным и неожиданным, чем предыдущие части.
Напомним, кинокомпания Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии в рамках киносаги "Звездные войны". Режиссером трилогии станет Райан Джонсон, снявший эпизод "Последние джедаи".