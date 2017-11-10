Lucasfilm оголосила про створення четвертої трилогії "Зоряних воєн"

Режисером трилогії стане Райан Джонсон, який зняв епізод "Останні джедаї".

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Зазначається, що заявлена трилогія не буде пов'язане з сім'єю Скайуокерів.

"Зоряні війни є найбільшою сучасною міфологією, і нам вдавалося домогтися цього. Ми не можемо дочекатись, щоб продовжити нову серію фільмів" - йдеться у спільній заяві творців саги Райана Джонсона та Рема Бергмана.

Нагадаємо, опублікований трейлер до фільму "Зоряні війни: Останні джедаї".