Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии "Звездных войн"

Режиссером трилогии станет Райан Джонсон, снявший эпизод "Последние джедаи".

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Отмечается, что заявленная трилогия не будет связаной с семьей Скайуокеров.

"Звездные войны являются крупнейшей современной мифологией, и нам удавалось добиться этого. Мы не можем дождаться, чтобы продолжить новую серию фильмов", - говорится в совместном заявлении создателей саги Райана Джонсона и Рема Бергмана.

Напомним, опубликован трейлер к фильму "Звездные войны: Последние джедаи".