Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии "Звездных войн"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кинокомпания Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии в рамках киносаги "Звездные войны". Сообщение опубликовано на сайте киносаги, передает УНН.
Режиссером трилогии станет Райан Джонсон, снявший эпизод "Последние джедаи".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Disney назначила нового режиссера для "Звездных войн"
Отмечается, что заявленная трилогия не будет связаной с семьей Скайуокеров.
"Звездные войны являются крупнейшей современной мифологией, и нам удавалось добиться этого. Мы не можем дождаться, чтобы продолжить новую серию фильмов", - говорится в совместном заявлении создателей саги Райана Джонсона и Рема Бергмана.
Напомним, опубликован трейлер к фильму "Звездные войны: Последние джедаи".