Другий півфінал нацвідбору на Євробачення-2017 відбудеться у суботу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Другий півфінал національного відбору на Євробачення-2017 відбудеться у найближчу суботу, 11 лютого, о 19:00, передає УНН з посиланням на UA:Перший.
Так цієї суботи до обраних у першому півфіналі фіналістів – TAYANNA і Сальто Назад – додадуться ще двоє. Цього разу за місце у фіналі змагатимуться: LETAY, Міла Нітіч, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova та ILLARIA.
Перші фіналісти нацвідбору на Євробачення: TAYANNA і Сальто Назад. Виконавиця TAYANNA підкорила журі та українську публіку своєю піснею "I Love You". Судді віддали їй 7 балів, а глядачі – 8. Гурт Сальто Назад виконав пісню, яка має назву "О, Мамо". Саме цей колектив отримав того вечора від журі максимальну кількість балів – 8. І хоч глядачі проголосували всього на 6, цього було достатньо, щоб Сальто Назад отримали місце у фіналі.
Цьогорічний національний відбір на Євробачення має три півфінали. У кожному з цих півфіналів виступає восьмеро виконавців, два з яких за результатами голосування проходить у фінал. Ім’я артиста, який навесні представить Україну на пісенному конкурсі, визначиться у фіналі – 25 лютого.
Система голосування на національному відборі залишається такою ж, як і в минулому році: журі виставляють учасникам бали, глядачі голосують шляхом смс, після чого бали від суддів і глядачів підсумовуються.
Як повідомляв УНН, організатори розповіли, коли стартує продаж квитків на Євробачення-2017.