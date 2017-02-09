Второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 состоится в субботу

Так в эту субботу к выбранным в первом полуфинале финалистам - TAYANNA и Сальто Назад - добавятся еще два. На этот раз за место в финале будут соревноваться: LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA.

Первые финалисты нацотбора на Евровидение: TAYANNA и Сальто Назад. Исполнительница TAYANNA покорила жюри и украинскую публику своей песней "I Love You". Судьи отдали ей 7 баллов, а зрители - 8. Группа Сальто Назад исполнил песню, которая называется "О, Мамо". Именно этот коллектив получил в тот вечер от жюри максимальное количество баллов - 8. И хотя зрители проголосовали всего на 6, этого было достаточно, чтобы Сальто Назад получили место в финале.

В этом году национальный отбор на Евровидение имеет три полуфинала. В каждом из этих полуфиналов выступают восемь исполнителей, два из которых по результатам голосования проходят в финал. Имя артиста, который весной представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале - 25 февраля.

Система голосования на национальном отборе остается такой же, как и в прошлом году: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.

Как сообщал УНН, организаторы рассказали, когда стартуют продажи билетов на Евровидение-2017.