Другий найбільший банк Дубаї ENBD почав блокувати інвестиційні рахунки росіян

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Два російські клієнти ENBD розповіли, що з початку цього тижня почали отримувати листи, у яких вказано що, якщо вони не є резидентами ЄС, Європейської економічної зони або Швейцарії, їх активи будуть переведені на окремий сегрегований рахунок, за яким будуть встановлені обмеження щодо переведення готівки. Цю інформацію виданню також підтвердили два джерела на банківському ринку.

Банк у зверненні до клієнтів з рф пояснив, що будь-які купони та дивіденди, а також надходження від продажу цінних паперів потраплятимуть на сегрегований рахунок, перевести їх на свій рахунок не можна. Також ENBD уточнив, що обмеження введені відповідно до "директиви ЄС", а винятків для росіян, які мають резидентство в ОАЕ, не передбачено

Банкір, ознайомлений із ситуацією, пояснив, що ENBD, як європейські та швейцарські банки, які користуються послугами депозитаріїв Clearstream та Euroclear, зобов'язаний виконати вимогу депозитарію. Він зазначив, що співробітники інших банків, з якими він розмовляв, не отримували повідомлень від депозитаріїв і не планують робити жодних дій щодо російських клієнтів. Однак ризик того, що інші банки в ОАЕ почнуть обмежувати інвестиційну діяльність росіян, виключати не можна, вважає експерт.

Він також розповів Forbes, що в ENBD інвестори масово переводили активи, що зберігаються у європейських депозитаріях. Зокрема, Euroclear раніше створив окремий розділ для російських клієнтів із дотриманням санкцій - доходи за купонами, дивідендами та від продажу цінних паперів зараховуються на сегрегований рахунок, розпоряджатися ними росіяни не можуть. Єдиним способом повернути право розпоряджатися своїми активами було переведення портфеля з Європи до "дружньої" юрисдикції, розповіло джерело. Найчастіше клієнти обирали саме ENBD до ОАЕ.

"Те, про що повідомив банк, означає, що російські клієнти ENBD більше не отримуватимуть по своїх портфелях жодних виплат - ні виручки від продажу, ні дивідендів, ні купонів", - сказав банкір.

Він додав, що не має інформації, чому ENBD прийняв таке рішення, чи була ця вказівка від європейського депозитарію чи власна ініціатива банку.

"Факт залишається фактом, що наразі вони працюють за такими правилами. Банк усі європейські активи, все, що зберігається в європейських депозитаріях, тепер за такими правилами вестиме", - підсумував банкір, зауваживши, що обмеження зачіпають як активи, що зберігаються в Clearstream, так і ті, що є Euroclear.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, у країнах ЄС станом на квітень 2023 року заморожено понад 23 мільярди євро активів прокремлівських олігархів