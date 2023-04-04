У країнах ЄС заморожено понад 23 мільярди євро активів прокремлівських олігархів

Деталі

Наразі у країнах ЄС, загалом, заморожено російські активи на суму понад 23 мільярди євро.

Німеччина заморозила активи російських та білоруських олігархів на суму понад 4 мільярди євро. Зараз сума майже подвоїлася з 2,2 млрд євро до 4,4 млрд євро всього за один тиждень. Про це заявив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час візиту до Берліна. Однак незрозуміло, чи було це різке збільшення пов'язане з новими замороженими активами, або ця інформація просто була передана до ЄС лише зараз.

"Сьогодні ми знаходимося на рівні 23,1 млрд євро", - зауважив Рейндерс. Також, Рейндерс назвав особливо сильне збільшення зростання блокування російських активів в Німеччині "вражаючим".

До цього, за інформацією були заблоковані резерви російського Центробанку в ЄС, сума яких сягає близько 300 млрд євро.

"Ще важливіше, ми розглядаємо можливість переходу від заморожування до конфіскації, щоб використати російські державні активи, можливо, активи центрального банку для відновлення України. Або як компенсацію за збитки, завдані Україні внаслідок російської агресії", - підкреслив Рейндерс.