В странах ЕС заморожено более 23 миллиардов евро активов прокремлевских олигархов

Детали

Сейчас в странах ЕС, в общем, заморожены российские активы на сумму более 23 миллиардов евро.

Германия заморозила активы российских и белорусских олигархов на сумму более 4 миллиардов евро. Сейчас сумма почти удвоилась с 2,2 млрд евро до 4,4 млрд евро всего за одну неделю. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время визита в Берлин. Однако непонятно, было ли это резкое увеличение связано с новыми замороженными активами, или эта информация просто была передана в ЕС только сейчас.

"Сегодня мы находимся на уровне 23,1 млрд евро", - отметил Рейндерс. Также, Рейндерс назвал особенно сильное увеличение роста блокировки российских активов в Германии "впечатляющим".

До этого, по информации были заблокированы резервы российского Центробанка в ЕС, сумма которых достигает около 300 млрд евро.

"Еще важнее, мы рассматриваем возможность перехода от замораживания к конфискации, чтобы использовать российские государственные активы, возможно, активы центрального банка для восстановления Украины. Или как компенсацию за ущерб, нанесенный Украине в результате российской агрессии", - подчеркнул Рейндерс.