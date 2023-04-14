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Второй крупнейший банк Дубаи ENBD начал блокировать инвестиционные счета россиян

Второй крупнейший банк Дубаи ENBD начал блокировать инвестиционные счета россиян

Киев • УНН

 • 727836 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Второй крупнейший банк Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах Emirates NBD (ENBD) предупредил, что начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам; вывести средства с них нельзя. Об этом сообщает Forbes, который ознакомился с банковскими письмами к клиентам, передает УНН.

Детали

Два российских клиента ENBD рассказали, что с начала этой недели начали получать письма, в которых указано что, если они не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, их активы будут переведены на отдельный сегрегированный счет, по которому будут установлены ограничения по переводу наличных. Эту информацию изданию также подтвердили два источника на банковском рынке.

Банк в обращении к клиентам из рф объяснил, что любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг будут попадать на сегрегированный счет, перевести их на свой счет нельзя. Также ENBD уточнил, что ограничения введены в соответствии с "директивой ЕС", а исключений для россиян, имеющих резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.

Банкир, знакомый с ситуацией, объяснил, что ENBD, как европейские и швейцарские банки, которые пользуются услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, обязан выполнить требование депозитария. Он отметил, что сотрудники других банков, с которыми он разговаривал, не получали уведомлений от депозитариев и не планируют предпринимать никаких действий в отношении российских клиентов. Однако риск того, что другие банки в ОАЭ начнут ограничивать инвестиционную деятельность россиян, исключать нельзя, считает эксперт.

Он также рассказал Forbes, что в ENBD инвесторы массово переводили активы, хранящиеся в европейских депозитариях. В частности, Euroclear ранее создал отдельный раздел для российских клиентов с соблюдением санкций - доходы по купонам, дивидендам и от продажи ценных бумаг зачисляются на сегрегированный счет, распоряжаться ими россияне не могут. Единственным способом вернуть право распоряжаться своими активами был перевод портфеля из Европы в "дружественную" юрисдикцию, рассказал источник. Чаще всего клиенты выбирали именно ENBD в ОАЭ.

"То, о чем сообщил банк, означает, что российские клиенты ENBD больше не будут получать по своим портфелям никаких выплат - ни выручки от продажи, ни дивидендов, ни купонов", - сказал банкир.

Он добавил, что не располагает информацией, почему ENBD принял такое решение, было ли это указание от европейского депозитария или собственная инициатива банка.

"Факт остается фактом, что сейчас они работают по таким правилам. Банк все европейские активы, все, что хранится в европейских депозитариях, теперь будет по таким правилам вести", - подытожил банкир, отметив, что ограничения затрагивают как активы, хранящиеся в Clearstream, так и те, что есть Euroclear.

Напомним

По данным СМИ, в странах ЕС по состоянию на апрель 2023 года заморожено более 23 миллиардов евро активов прокремлевских олигархов

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