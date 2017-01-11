Другий комунальний комп’ютерний томограф відкрили у Житомирській обласній лікарні
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 січня. УНН. У Житомирській обласній лікарні відкрили другий комунальний комп’ютерний томограф. Про це проінформували у прес-службі Житомирської ОДА, повідомляє УНН.
Томограф відкрили сьогодні у приміщенні обласної лікарні, у церемонії взяли участь лікарі, а також керівництво лікарні. Запущений томограф повинен розвантажити роботу вже працюючого (закупленого та встановленого у минулому році) апарату МРТ.
Зазначимо, що вартість комп’ютерного 32-зрізового томографа, що виготовлений у 2016 році в Японії, разом з автоматичним інжектором, виготовленим у Німеччині, складає майже 12 млн грн (11 997 000 грн). Його закупили за кошти обласного бюджету.
Томографію на новому обладнанні жителі області зможуть проходити вже із середини лютого і за направленням лікаря.