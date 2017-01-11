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Второй коммунальный компьютерный томограф открыли в Житомирской областной больнице

Второй коммунальный компьютерный томограф открыли в Житомирской областной больнице

Киев • УНН

 • 6705 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 11 января. УНН. В Житомирской областной больнице открыли второй коммунальный компьютерный томограф. Об этом проинформировали в пресс-службе Житомирской ОГА, сообщает УНН.

Томограф открыли сегодня в помещении областной больницы, в церемонии приняли участие врачи, а также руководство больницы. Запущенный томограф должен разгрузить работу уже работающего (закупленного и установленного в прошлом году) аппарата МРТ.

Отметим, что стоимость компьютерного 32-срезового томографа, который изготовлен в 2016 году в Японии, вместе с автоматическим инжектором, изготовленным в Германии, составляет почти 12 млн грн (11,997 млн грн). Его закупили на средства областного бюджета.

Томографию на новом оборудовании жители области смогут проходить уже с середины февраля и по направлению врача.

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