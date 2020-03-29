Другий хокеїст "Колорадо" інфікувався коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. ХК "Колорадо" повідомив про те, що другий гравець здав позитивний результат на COVID-19, передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Хокеїст, ім'я якого не розголошується, знаходиться в самоізоляції. Всі інші гравці "Евеланш" персонал та інші особи, які могли мати тісний контакт з гравцем, були проінформовані і залишаються в ізоляції відповідно до попереднього зазначення Ліги.
Жоден інший гравець або співробітник "Колорадо" не виявив симптомів на даний час.
Примітно, що наразі відомо про чотири випадки зараження хокеїстів з НХЛ – по два в "Колорадо" і "Оттави".