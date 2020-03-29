Второй хоккеист "Колорадо" заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. ХК "Колорадо" сообщил о том, что второй игрок сдал положительный результат на COVID-19, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Хоккеист, имя которого не разглашается, находится в самоизоляции. Все остальные игроки "Эвеланш", персонал и другие лица, которые могли иметь тесный контакт с игроком, были проинформированы и остаются в изоляции в соответствии с предыдущим указания Лиги.
Ни один другой игрок или сотрудник "Колорадо" не выявил симптомов в настоящее время.
Примечательно, что пока известно о четырех случаях заражения хоккеистов из НХЛ - по два в "Колорадо" и "Оттавы".