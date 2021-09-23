"Другий день з новим серцем": хлопчик, якому пересадили серце, написав про свій стан
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Після трансплантації серця 13-річний Максим написав в Instagram, що почувається значно краще, інформує УНН.
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13-річний Максим, якому два дні тому у Львові пересадили серце, створив сторінку в Instagram, де планує розповідати про всі новини щодо свого стану. Наразі у соцмережі вже є одна публікація.
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"Другий день з новим серцем! Почуваюся набагато краще)))", — написав Максим.
Нагадаємо
У Львівській лікарні швидкої медичної допомоги 21 вересня вперше в Україні провели трансплантацію серця 13-річній дитині.
У лютому повідомляли, що в Україні з початку року було виконано 14 трансплантацій нирок, 3 трансплантації печінки і 2 трансплантації серця.
Минулого року, у межах пілотного проекту з трансплантацій, в Україні 7 разів пересадили серце, 19 — печінку, 91 — нирки і 138 - кістковий мозок.