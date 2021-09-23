"Второй день с новым сердцем": мальчик, которому пересадили сердце, написал о своем состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. После трансплантации сердца 13-летний Максим написал в Instagram, что чувствует себя значительно лучше, информирует УНН.
Детали
13-летний Максим, которому два дня назад во Львове пересадили сердце, создал страницу в Instagram, где планирует рассказывать обо всех новостях относительно своего состояния. Сейчас в соцсети уже есть одна публикация.
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"Второй день с новым сердцем! Чувствую себя намного лучше)))", — написал Максим.
Напомним
Во Львовской больницы скорой медицинской помощи 21 сентября впервые в Украине провели трансплантацию сердца 13-летнему ребенку.
В феврале сообщалось, что в Украине с начала года было выполнено 14 трансплантаций почек, 3 трансплантации печени и 2 трансплантации сердца.
В прошлом году, в рамках пилотного проекта по трансплантации, в Украине 7 раз пересадили сердце, 19 — печень, 91 — почки и 138 — костный мозг.