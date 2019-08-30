Друга перемога Ястремської: на “US Open” відбудеться одеське дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу в другому колі Відкритого чемпіонату США, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Ястремська виявилася кращою за шведку Ребекку Петерсон — 6:4, 6:1. Таким чином, друга ракетка України вийшла в третій раунд, де на неї зі вчорашнього дня вже чекає перша ракетка України Еліна Світоліна.
Таким чином, сьогодні уболівальники стануть свідками першого на професійній арені одеського дербі.
Відзначимо, українське дербі в третьому колі означає, що четвертий рік поспіль представник України зіграє в четвертому колі “US Open”. Отже, американський “Шолом” в останні роки є найуспішнішим для український тенісистів.