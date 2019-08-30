Вторая победа Ястремской: на "US Open" состоится одесское дерби

Ястремская оказалась лучше шведки Ребекки Петерсон — 6:4, 6:1. Таким образом, вторая ракетка Украины вышла в третий раунд, где ее со вчерашнего дня уже ждет первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Таким образом, сегодня болельщики станут свидетелями первого на профессиональной арене одесского дерби.

Отметим, украинское дерби в третьем круге означает, что четвертый год подряд представитель Украины сыграет в четвертом круге “US Open”. Итак, американский “Шлем” в последние годы является самым успешным для украинских теннисистов.