Дронова атака рф на Київщину: стало відомо про постраждалу жінку
Київ • УНН
66-річна жінка отримала незначні поранення внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів у Київській області. В трьох районах області зафіксовано загорання лісової підстилки та трав'яного настилу через падіння уламків.
Станом на 9:15 стало відомо про одну постраждалу внаслідок ворожої атаки дронів у Київській області. 66-річна жінка під час атаки перебувала в квартирі, яка зазнала пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей, повідомив у четвер голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Станом на 9:15 надійшло повідомлення про поранення 66 річної мешканки одного з населених пунктів Київщини. Жінка разом з чоловіком під час атаки перебувала в квартирі, яка зазнала пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей
За його словами, мешканка Київщини отримала незначні рани. Від допомоги швидкої відмовилася.
Нагадаємо
В трьох районах області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей фіксується загорання лісової підстилки та трав'яного настилу. Пожежі локалізовані.
Оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та ліквідації наслідків нічної атаки.