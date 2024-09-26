Дроновая атака рф на Киевщину: стало известно о пострадавшей женщине
Киев • УНН
66-летняя женщина получила незначительные ранения в результате падения обломков сбитых вражеских дронов в Киевской области. В трех районах области зафиксировано возгорание лесной подстилки и травяного настила из-за падения обломков.
По состоянию на 9:15 стало известно об одной пострадавшей в результате вражеской атаки дронов в Киевской области. 66-летняя женщина во время атаки находилась в квартире, которая получила повреждения в результате падения обломков сбитых вражеских целей, сообщил в четверг председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
По состоянию на 9:15 поступило сообщение о ранении 66 летней жительницы одного из населенных пунктов Киевщины. Женщина вместе с мужем во время атаки находилась в квартире, которая получила повреждения в результате падения обломков сбитых вражеских целей
По его словам, жительница Киевской области получила незначительные раны. От помощи скорой отказалась.
Напомним
В трех районах области в результате падения обломков сбитых вражеских целей фиксируется возгорание лесной подстилки и травяного настила. Пожары локализованы.
Оперативные группы продолжают свою работу по выявлению и ликвидации последствий ночной атаки.