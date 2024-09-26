Дроновая атака рф на Киевщину: стало известно о пострадавшей женщине

По состоянию на 9:15 стало известно об одной пострадавшей в результате вражеской атаки дронов в Киевской области. 66-летняя женщина во время атаки находилась в квартире, которая получила повреждения в результате падения обломков сбитых вражеских целей, сообщил в четверг председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

По состоянию на 9:15 поступило сообщение о ранении 66 летней жительницы одного из населенных пунктов Киевщины. Женщина вместе с мужем во время атаки находилась в квартире, которая получила повреждения в результате падения обломков сбитых вражеских целей