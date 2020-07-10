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Дробович: у ВР є всі шанси зібрати голоси для перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей

Дробович: у ВР є всі шанси зібрати голоси для перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Директор Інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що у Верховної Ради є всі шанси зібрати голоси для перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей. Про це він сказав в інтерв’ю УНН.

“Я думаю, що є всі шанси на це. Дуже дивно, коли у незалежній країні 21-го століття області названі на честь сумнівних радянських діячів”, - сказав Антон Дробович, відповідаючи на запитання про те, як він оцінює можливість того, що Верховна Рада зможе зібрати голоси для поправок у Конституцію, щоб перейменувати Кіровоградську і Дніпропетровську області.

Він зазначив, що вже всі основні процедури пройдені.

“Включно з висновками Конституційного суду. Зараз слово за Верховною Радою. І зараз у Верховній Раді є п’ять чи шість різних ініціатив про зміни у Конституцію. Які пов’язані з референдумами, які пов’язані з додатковими органами консультативними при Верховній Раді. І, відповідно, питання про перейменування цих двох областей”, - додав Антон Дробович.

Нагадаємо, у 2019 році комітет ВР рекомендував схвалити перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей.

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