Дріжджі, гречка, дизель: спецплатформа показала, у яких продуктах є потреба
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Дріжджі, м'ясні консерви, борошно, гречана крупа та дизельне паливо є найбільш затребуваними товарами, які найчастіше шукають користувачі Національної платформи продовольчої безпеки, повідомили у Держпродспоживслужбі, пише УНН.
Деталі
Так, на сьогодні на платформі опубліковано більше ніжи 70 потреб у дріжджах, які шукають користувачі з Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Хмельницької, Миколаївської, Одеської та Чернігівської областей. Опубліковані пропозиції відповідного товару наразі відсутні, відзначають у споживслужбі.
Майже стільки ж запитів, як повідомляється, опубліковано щодо м'ясних консервів. Їх шукають користувачі з Київської, Житомирської, Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Харківської областей.
Трохи менше ніж 70 запитів опубліковано щодо постачання борошна. Цей товар потребують учасники з Житомирської, Миколаївської, Харківської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Луганської, Львівської, Полтавської та Вінницької областей.
Більше ніж 50 запитів, за повідомленням, опубліковано щодо гречаної крупи від учасників з Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Одеської, Житомирської, Рівненської, Харківської, Чернівецької та Чернігівської областей.
Дизельне паливо, як вказано шукають майже три десятки користувачів з Сумщини, Вінниччини, Миколаївщини, Одещини та Волині.
Довідково
Цчасники, зареєстровані на платформі, мають змогу напряму контактувати та укладати угоди з постачання необхідних товарів. Реєстрація та робота на платформі для всіх учасників є безкоштовною. На головній сторінці можна завантажити інструкцію з використання платформи.