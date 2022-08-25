Дрожжи, гречка, дизель: спецплатформа показала, в каких продуктах есть потребность

Детали

Так, на сегодня на платформе опубликовано более 70 потребностей в дрожжах, которые ищут пользователи из Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Черниговской областей. Опубликованные предложения соответствующего товара отсутствуют, отмечают в потребслужбе.

Почти столько же запросов, как сообщается, опубликовано по мясным консервам. Их ищут пользователи из Киевской, Житомирской, Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Харьковской областей.

Чуть менее 70 запросов опубликовано по поставкам муки. В этом товаре нуждаются участники из Житомирской, Николаевской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Луганской, Львовской, Полтавской и Винницкой областей.

Более 50 запросов, по сообщению, опубликовано по гречневой крупе от участников из Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Одесской, Житомирской, Ровенской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областей.

Дизельное топливо, как указано, ищут почти три десятка пользователей из Сумской, Винницкой, Николаевской, Одесской областей и Волыни.

Справочно

Участники, зарегистрированные на платформе, могут напрямую контактировать и заключать соглашения по поставке необходимых товаров. Регистрация и работа на платформе для всех участников бесплатно. На главной странице можно скачать инструкцию по использованию платформы.