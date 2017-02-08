Дрібнооптові ціни дизельного палива зберігають тенденцію до зростання - НТЦ "Психея"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. На ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося зростання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне паливо в дрібному опті. Такі дані оприлюднили у НТЦ “Психея”, передає УНН.
Так, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала більше на 0.1% (1 коп / л) до 21.91 грн / л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день подорожчала на 0.1% (2 коп / л) до 22.80 грн / л. Дизельне паливо євро в дрібному опті також зросло в ціні на 0,1% (2 коп / л) до 20.12 грн / л.
За даними НТЦ “Психея”, середня по Україні дрібнооптова ціна автогазу c 31 січня по 7 лютого 2017 збільшилася на 6.2%, або 1043.9 грн / т, і знаходиться на рівні 17967.78 грн / т.
За останні 30 днів ціна газу в дрібному опті стала більше на 1.4%, або 249,1 грн/т.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні згодом з’явиться мобільна лабораторія з перевірки якості LPG.