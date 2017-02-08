Мелкооптовые цены дизельного топлива сохраняют тенденцию к росту - НТЦ "Психея"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Такие данные обнародовали в НТЦ "Психея", передает УНН.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0,1% (1 коп./л) до 21.91 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день подорожала на 0.1% (2 коп./л) до 22.80 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте также выросло в цене на 0,1% (2 коп./л) до 20.12 грн/л.
По данным НТЦ "Психея", средняя по Украине мелкооптовая цена автогаза c 31 января по 7 февраля 2017 г. увеличилась на 6.2%, или 1043.9 грн/т, и находится на уровне 17967.78 грн/т.
За последние 30 дней цена газа в мелком опте стала больше на 1.4%, или 249,1 грн/т.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине со временем появится мобильная лаборатория проверки качества LPG.