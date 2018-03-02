ДПЗКУ: у посольстві КНР прокоментували порушення Україною кредитного договору

КИЇВ. 2 березня. УНН. Китай сподівається, що Україна все ж виконає усі взяті на себе зобов'язання за зерновим кредитом у півтора мільярди доларів, отриманих під держгарантії у 2012 році. Про це у коментарі УНН повідомила перший радник посла КНР в Україні Чжен Вей.