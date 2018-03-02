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ДПЗКУ: у посольстві КНР прокоментували порушення Україною кредитного договору

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Китай сподівається, що Україна все ж виконає усі взяті на себе зобов'язання за зерновим кредитом у півтора мільярди доларів, отриманих під держгарантії у 2012 році. Про це у коментарі УНН повідомила перший радник посла КНР в Україні Чжен Вей.

"Якщо ми говоримо про цю ситуацію (кредит ДПЗКУ та порушення умов договору), то я - оптиміст. Проекти між нашими країнами мають добре просуватися", - сказала вона.

Радник посла КНР також додала, що питання кредитування КНР українських проектів не зовсім належить до її компетенції, але, так чи інакше, вона має сподівання на успішне вирішення ситуації.

Нагадаємо, Україна порушила кредитний договір, підписаний ДПЗКУ та Експортно-імпортним банком Китаю. Сталося це за сприяння органів прокуратури в інтересах Мінагро. У судовому порядку правоохоронці позбавили ДПЗКУ права власності щонайменше на 19 майнових комплексів корпорації, чим зменшили її статутний капітал. Хоча умови кредитування України з боку КНР цього не допускають.

Додамо, в Мінагро не змогли пояснити, навіщо виводять активи з-під управління ДПЗКУ.

Українські Національні Новини

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