ГПЗКУ: в посольстве КНР прокомментировали нарушения Украиной кредитного договора
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Китай надеется, что Украина все же выполнит все взятые на себя обязательства по зерновому кредиту в полтора миллиарда долларов, полученных под госгарантии в 2012 году. Об этом в комментарии УНН сообщила первый советник посла КНР в Украине Чжэн Вэй.
"Если мы говорим об этой ситуации (кредит ГПЗКУ и нарушение условий договора), то я - оптимист. Проекты между нашими странами должны хорошо продвигаться", - сказала она.
Советник посла КНР также добавила, что вопросы кредитования КНР украинских проектов не совсем в ее компетенции, но так или иначе, у нее есть надежда на успешное решение ситуации.
Напомним, Украина нарушила кредитный договор, подписанный ГПЗКУ и Экспортно-импортным банком Китая. Произошло это при содействии органов прокуратуры в интересах Минагро. В судебном порядке правоохранители лишили ГПЗКУ права собственности как минимум на 19 имущественных комплексов корпорации, чем уменьшили ее уставный капитал. Хотя условия кредитования Украины со стороны КНР этого не допускают.
Добавим, в Минагро не смогли объяснить, зачем выводят активы из-под управления ГПЗКУ.