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ДПСУ: заява ФСБ РФ про обстріл з території України прикордонних нарядів у Ростовській області – провокація

ДПСУ: заява ФСБ РФ про обстріл з території України прикордонних нарядів у Ростовській області – провокація

Київ • УНН

 • 206709 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Держприкордонслужба України назвала провокацією повідомлення ФСБ Росії про обстріл з території України прикордонних нарядів в Ростовській області, пише УНН.

Цитата

"Заява ФСБ РФ про обстріл з території України прикордонних нарядів в Ростовській області – свідома провокація. Зокрема, не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області", - йдеться в офіційній заяві ДПСУ.

Деталі

Прикордонники підкреслили, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 км.

Крім того, наголошується, інформування підрозділів ДПСУ від співробітників ПС ФСБ РФ про якісь нестандартні ситуації не надходило.

"В той же час окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що мова може йти про територію, яка розташована поряд неконтрольованої Україною ділянки кордону, в Неклинівському районі Ростовської області", - зазначили в ДПСУ.

Контекст

Федеральна служба безпеки Російської Федерації сьогодні заявила, що з української території нібито випустили снаряд, який потрапив у прикордонний пункт Ростовської області.

Українські Національні Новини

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