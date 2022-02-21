ГПСУ: заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины пограничных нарядов в Ростовской области – провокация
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Госпогранслужба Украины назвала провокацией сообщения ФСБ России об обстреле с территории Украины пограничных нарядов в Ростовской области, пишет УНН.
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"Заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины пограничных нарядов в Ростовской области - сознательная провокация. В частности, не указывается точное место, где это произошло, кроме как в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области", - говорится в официальном заявлении ГПСУ.
Детали
Пограничники подчеркнули, что Ростовская область граничит как с контролируемой украинской властью территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которого более 400 км.
Кроме того, отмечается, информирование подразделений ГПСУ от сотрудников ПС ФСБ РФ о каких-то нестандартных ситуациях не поступало.
"В то же время отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что речь может идти о территории, которая расположена рядом неконтролируемым Украиной участком границы, в Неклинивском районе Ростовской области", - отметили в ГПСУ.
Контекст
Федеральная служба безопасности Российской Федерации сегодня заявила, что с украинской территории якобы выпустили снаряд, который попал в пограничный пункт Ростовской области.