ДПСУ: на Луганщині зайшли колони російських танків, вперед виставили автомобілі з символікою ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби - прессекретар Андрій Демченко, пише УНН.
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“На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив вперед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону”, — повідомив речник ДПСУ.
Доповнення
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