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15 марта, 19:03 • 85214 просмотра

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ГПСУ: в Луганской области зашли колонны российских танков, вперед выставили автомобили с символикой ОБСЕ

ГПСУ: в Луганской области зашли колонны российских танков, вперед выставили автомобили с символикой ОБСЕ

Киев • УНН

 • 211871 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Меловое, Городище зашли колонны российских танков. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Андрей Демченко, пишет УНН.

Цитата:

“В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Меловое, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил вперед колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Сейчас на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с побратимами из ВСУ и НГУ держат оборону”, — сообщил спикер ГПСУ.

Дополнение

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили об интенсивных обстрелах на востоке страны и ракетно-бомбовых ударов по ряду аэропортов.

В ГПСУ сообщили, что российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, ранены ряд пограничников.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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