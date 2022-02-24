ГПСУ: в Луганской области зашли колонны российских танков, вперед выставили автомобили с символикой ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Меловое, Городище зашли колонны российских танков. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Андрей Демченко, пишет УНН.
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“В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Меловое, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил вперед колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Сейчас на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с побратимами из ВСУ и НГУ держат оборону”, — сообщил спикер ГПСУ.
Дополнение
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили об интенсивных обстрелах на востоке страны и ракетно-бомбовых ударов по ряду аэропортов.
В ГПСУ сообщили, что российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, ранены ряд пограничников.
На всей территории Украины ввели военное положение.