ДПСУ: бойовики відновили пропуск через "Новотроїцьке", але рух з ОРДО уповільнили
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні бойовики відновили рух дорожнім коридором через КПВВ "Новотроїцьке", утім рух на контрольовану територію України окупанти уповільнили. Повністю заблокованим з боку окупантів залишається рух у КПВВ "Мар’їнка". Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні російські збройні формування відновили рух дорожнім коридором “Донецьк-Маріуполь”, який проходить через КПВВ “Новотроїцьке”. На 15:00 прикордонники у цьому КПВВ забезпечили пропуск на тимчасово окуповану територію України 12 автомобілів та 147 осіб. Водночас рух на контрольовану територію України окупанти уповільнили", - сказано у повідомленні.
За даними ДПСУ, у цьому напрямку - з ОРДО - прослідували лише 9 автомобілів та 64 особи.
"Повністю заблокованим, з боку окупантів, залишається рух у контрольному пункті в’їзду-виїзду “Мар’їнка”, - додали у відомстві.
Що стосується КПВВ “Станиця Луганська”, то він продовжує функціонувати безперебійно. "Станом на 15:00 лінію розмежування через цей контрольний пункт перетнули 2631 особа", - повідомили у ДПСУ.
Нагадаємо, три КПВВ на Донбасі функціонують за графіком осіннього періоду. Визначені контрольні пункти відкриті для перетину лінії розмежування щоденно з 7:00 до 18:30.