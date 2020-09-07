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ГПСУ: боевики возобновили пропуск через "Новотроицкое", но движение с ОРДО замедлили

Киев • УНН

 • 9781 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня боевики возобновили движение дорожным коридором через КПВВ "Новотроицкое", впрочем движение на контролируемую территорию Украины оккупанты замедлили. Полностью заблокированным со стороны оккупантов остается движение в КПВВ "Марьинка". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

ГПСУ: боевики возобновили пропуск через "Новотроицкое", но движение с ОРДО замедлили

"Сегодня российские вооруженные формирования восстановили движение дорожным коридором "Донецк-Мариуполь", который проходит через КПВВ "Новотроицкое". На 15:00 пограничники в этом КПВВ обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины 12 автомобилей и 147 человек. В то же время движение на контролируемую территорию Украины оккупанты замедлили", - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, в этом направлении - с ОРДО - последовали лишь 9 автомобилей и 64 человека.

"Полностью заблокированным, со стороны оккупантов, остается движение в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка", - добавили в ведомстве.

Что касается КПВВ "Станица Луганская", то он продолжает функционировать бесперебойно. "По состоянию на 15:00 линию разграничения через этот контрольный пункт пересекли 2 631 человек", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, три КПВВ на Донбассе функционируют по графику осеннего периода. Определены контрольные пункты открыты для пересечения линии разграничения ежедневно с 7:00 до 18:30.

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