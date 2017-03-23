ДПСУ: автівки російського “гумконвою” були завантажені трохи більше половини

Сьогодні вранці, 23 березня, російська сторона вчергове в односторонньому порядку здійснила оформлення (63-го) “гуманітарного конвою”.

“Оскільки переміщення т.з. „гумконвою“ відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій”, — повідомили українські прикордонники.

За інформацією ДПСУ, загалом з 5:45 до 6:20 через російські пункти пропуску “Донецьк” та “Матвєєв Курган” на в’їзд в Україну прослідувало дві колони “гумконвою” у складі 40 автомобілів.

“Вантажівки перевозили переважно, нібито, дитяче харчування. Однак достеменно підтвердити це не можливо, оскільки ящики були запаковані плівкою синього кольору з написом „Гуманітарная помощь детям Донбасса“. Крім того, у ході візуального огляду було видно, що автівки завантажені трохи більше половини”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 23 березня російське МНС відправило на Донбас 63-й гумконвой.