ГПСУ: машины российского "гумконвоя" были загружены чуть больше половины

Сегодня утром, 23 марта, российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление (63-го) "гуманитарного конвоя".

"Поскольку перемещение т.н. "гумконвоя" происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - сообщили украинские пограничники.

По информации ГПСУ, всего с 5:45 до 6:20 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовало две колонны "гумконвоя" в составе 40 автомобилей.

"Грузовики перевозили преимущественно, якобы, детское питание. Однако точно подтвердить это невозможно, поскольку ящики были упакованы пленкой синего цвета с надписью "Гуманитарная помощь детям Донбасса". Кроме того, в ходе визуального осмотра было видно, что машины загружены чуть больше половины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 23 марта российское МЧС отправило на Донбасс 63-й гумконвой.