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ДП "Артемсіль" на 38% наростило виробництво солі у січні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. У січні 2017 року колектив ДП “Артемсіль” виконав план з виробництва солі на 113%, що склало 179 тисяч тонн солі. Про це УНН повідомили в прес-службі компанії.

ДП "Артемсіль" на 38% наростило виробництво солі у січні

Так, за підсумками роботи за січень 2017 року на підприємстві видобуто і перероблено 179 тисяч тонн солі при запланованих 156 тисячах тонн. В результаті рудники підприємства перевиконали виробничий план на 13%. Показники січня 2017 року на 38% або 50 тисяч тонн більше, ніж аналогічні в 2016 році.

З початку року спостерігається підвищений попит на сіль мелену без пакування, яка, в загалом, йде для посипання доріг. Так, в січні 2017 року була вироблена 131 тисяча тонн цього виду продукції, що на 30% більше, ніж заплановано та, практично, в 3 рази перевищує показник минулого року.

“З початку року попит на нашу сіль збільшився і з боку європейських споживачів. Це пов’язано, як з погодними умовами, так і участю продукції ДП „Артемсіль“ в зарубіжних тендерах. В кінці 2016 року ми відновили поставки на великий хімічний завод — BorsodChem (Угорщина), а в подальшому плануємо відновити співпрацю з „Новацьким хімічним заводом“ (Словаччина)”, — зазначив керівник ДП" Артемсіль" Володимир Доля.

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