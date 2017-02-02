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ГП "Артемсоль" на 38% нарастило производство соли в январе

Киев • УНН

 • 9453 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В январе 2017 года коллектив ГП "Артемсоль" выполнил план по производству соли на 113%, что составило 179  тысяч тонн соли. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

ГП "Артемсоль" на 38% нарастило производство соли в январе

Так, по итогам работы за январь 2017 года на предприятии добыто и переработано 179  тысяч тонн соли при запланированных 156 тысячах тонн. В результате рудники предприятия перевыполнили производственный план на 13%. Показатели января 2017 года на 38% или 50  тысяч тонн больше, чем аналогичные в 2016 году.

С начала года наблюдается повышенный спрос на соль молотую без упаковки, которая, в общем, идет для посыпки дорог. Так, в январе 2017 года была произведена 131 тысяча тонн этого вида продукции, что на 30% больше, чем запланировано и практически в 3 раза превышает показатель прошлого года.

"С начала года спрос на нашу соль увеличился и со стороны европейских потребителей. Это связано, как с погодными условиями, так и участием продукции ГП "Артемсоль" в зарубежных тендерах. В конца 2016 года мы возобновили поставки на крупный химический завод - BorsodChem (Венгрия), а в дальнейшем планируем возобновить сотрудничество с "Новацким химическим заводом" (Словакия) ", - отметил руководитель ГП" Артемсоль "Владимир Доля.

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