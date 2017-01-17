“Дождь” неодноразово попереджали про можливу заборону — В.Сюмар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Телеканал “Дождь” неодноразово попереджали про можливу заборону через порушення українського законодавства. Про це в кулуарах журналістам заявила голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, передає кореспондент УНН.
“Невизнання територіальної цілісності України є підставою для заборони. Це об’єктивна реальність і тому („Дождь“ — ред.) неодноразово попереджали власне про це”, — заявила В.Сюмар.
За її словами, в Росії ніхто не дивується, що там немає взагалі українських каналів.
“У нас працюють російські телеканали ті, які не порушують українське законодавство”, — сказала В.Сюмар.
Депутат додала, що заборона — це адекватна реакція в час війни.
Як повідомляв УНН, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення заборонила телеканал “Дождь” у кабельних мережах.