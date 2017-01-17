"Дождь" неоднократно предупреждали о возможном запрете - В.Сюмар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Телеканал "Дождь" неоднократно предупреждали о возможном запрете за нарушения украинского законодательства. Об этом в кулуарах журналистам заявила глава Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, передает корреспондент УНН.
"Непризнание территориальной целостности Украины является основанием для запрета. Это объективная реальность и поэтому ("Дождь" - ред.) неоднократно предупреждали собственно об этом", - заявила В.Сюмар.
По ее словам, в России никто не удивляется, что там нет вообще украинских каналов.
"У нас работают российские телеканалы те, которые не нарушают украинское законодательство", - сказала В.Сюмар.
Депутат добавила, что запрет - это адекватная реакция во время войны.
Как сообщал УНН, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил телеканал "Дождь" в кабельных сетях.