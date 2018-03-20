Довіра до ринку корпоративних облігацій наразі нульова - НКЦПФР

ukru
11:23 • 21474 перегляди

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

Ексклюзив
10:32 • 79556 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 65645 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 117810 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 126760 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 175885 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 163592 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 207657 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 130702 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134461 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
51 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 92649 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 131228 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 105442 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 135036 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 96206 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 79414 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 117738 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 135036 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 131228 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 207631 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 10323 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 33733 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 35677 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 60105 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 71744 перегляди
Актуальне
Довіра до ринку корпоративних облігацій наразі нульова - НКЦПФР

Довіра до ринку корпоративних облігацій наразі нульова - НКЦПФР

Київ • УНН

 • 12920 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні довіра до ринку корпоративних облігацій знаходиться на нульовому ринку. Про це під час фінансового ток-шоу “Як і де зберігати накопичені кошти?” сказав член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Максим Лібанов, передає кореспондент УНН.

“Довіра до ринку корпоративних облігацій зараз майже нульова, після кризи 2008-2009 років, коли була низка гучних справ дефолтів емітентів корпоративних облігацій, які не розрахувалися зі своїми інвесторами”, — сказав він.

За словами Лібанова, наразі більшість інструментів та емітентів пов’язані з фінансуванням будівництва. У цьому сегменті стан справ дуже добрий. Левова частка будівництва іде через інструменти корпоративних і цільових облігацій.

“Що ж до класичного варіанту залучення капіталу через боргові інструменти, то маємо величезну проблем у довірі. Комісія зараз намагається перезапустити ринок корпоративних облігацій. Два роки тому, у 2016 році, ми з допомогою ЄБРР провели аналіз законодавства в Україні та за кордоном щодо того як будуються відносини між інвесторами (кредиторами) та емітентами (позичальниками). Завдяки цьому було напрацьовано багато законодавчих змін, які в цілому відображені у законопроекті № 7055. Це проект закону, який є новою редакцією чинного закону про цінні папери. Він буде називатись законом про ринки капіталу. У ньому є розділ присвячений корпоративним облігаціям та врегулюванню відносин між емітентами та інвесторами, щоб максимально захисти інвестора від можливих зловживань та, відповідно, повернути довіру до цього інструмента”, — звернув увагу член НКЦПФР.

Лібанов сподівається, що парламент ухвалить цей законопроект у першому читанні на поточній сесії, адже він дозволить перезапустити ринок корпоративних облігацій.

Раніше повідомлялось, що закон “Про валюту” запроваджує вільний рух капіталу.

Нагадаємо, у НКЦПФР переконані, що протягом п’яти років Україна може створити ринок ф’ючерсних контрактів на агропродукцію приблизно у сумі 8 млрд доларів, а щодо енергоносіїв — в обсязі понад 20 млрд доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$73.03
Bitcoin
$88,199.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,057.66
Ethereum
$2,073.31