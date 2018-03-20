Доверие к рынку корпоративных облигаций сейчас нулевое - НКЦБФР

“Доверие к рынку корпоративных облигаций сейчас почти нулевое, после кризиса 2008-2009 годов, когда был ряд громких дел дефолтов эмитентов корпоративных облигаций, которые не рассчитались со своими инвесторами”, — сказал он.

По словам Либанова, пока большинство инструментов и эмитентов связаны с финансированием строительства. В этом сегменте положение дел очень хорошее. Львиная доля строительства идет через инструменты корпоративных и целевых облигаций.

“Что касается классического варианта привлечения капитала через долговые инструменты, то у нас огромные проблемы с доверием. Комиссия сейчас пытается перезапустить рынок корпоративных облигаций. Два года назад, в 2016 году, мы с помощью ЕБРР провели анализ законодательства в Украине и за рубежом о том как строятся отношения между инвесторами (кредиторами) и эмитентами (заемщиками). Благодаря этому было наработано много законодательных изменений, которые в целом отражены в законопроекте № 7055. Это проект закона, который является новой редакцией действующего закона о ценных бумагах. Он будет называться законом о рынках капитала. В нем есть раздел посвященный корпоративным облигациям и урегулированию отношений между эмитентами и инвесторами, чтобы максимально защитить инвестора от возможных злоупотреблений и, соответственно, вернуть доверие к этому инструменту”, - обратил внимание член НКЦБФР.

Либанов надеется, что парламент примет этот законопроект в первом чтении на текущей сессии, ведь он позволит перезапустить рынок корпоративных облигаций.

Ранее сообщалось, что закон “О валюте” вводит свободное движение капитала.

Напомним, в НКЦБФР убеждены, что в течение пяти лет Украина может создать рынок фьючерсных контрактов на агропродукцию примерно в сумме 8 млрд долларов, а по энергоносителям — в объеме более 20 млрд долларов.