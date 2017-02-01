Довічне ув'язнення загрожує чоловіку, який поранив з автомата поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На Закарпатті судитимуть чоловіка, який з автомата поранив 23-річного поліцейського, жителю Рахівського району загрожує довічне позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Закарпатської області.
Подія сталася у селі Видричка, 53-річний місцевий житель розгулював по селу з автоматом системи Калашнікова калібру 7,62 мм, на який не мав дозволу. Чоловік уже має судимість за незаконне поводження зі зброєю. Правоохоронці затримували його з автоматом іноземного виробництва, за що він був засуджений на 3 роки умовно.
Мешканці села викликали поліцію і правоохоронці прибули в оселю підозрюваного, але того вдома не було. Чоловіка виявили на вулиці, він тримав у руках ковдру. Коли до нього підійшли правоохоронці, той вихопив з-під ковдри автомата Калашникова, який був там захований, і розпочав стрільбу.
У результаті поранення в руку отримав 23-річний оперативник кримінальної поліції. Також пострілами був пошкоджений автомобіль, на якому приїхали правоохоронці.
Правоохоронці затримали правопорушника. Експертиза засвідчила в крові затриманого 2 проміле алкоголю.
Стосовно обвинуваченого судом, за наполягання прокуратури, було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
За вчинення названих злочинів обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.