Пожизненное заключение грозит мужчине, который ранил из автомата полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. На Закарпатье будут судить мужчину, который из автомата ранил 23-летнего полицейского, жителю Раховского района грозит пожизненное лишение свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Событие произошло в селе Выдричка, 53-летний местный житель разгуливал по селу с автоматом системы Калашникова калибра 7,62 мм, на который не имел разрешения. Человек уже имеет судимость за незаконное обращение с оружием. Правоохранители задерживали его с автоматом иностранного производства, за что он был осужден на 3 года условно.
Жители села вызвали полицию и стражи порядка прибыли в дом подозреваемого, но того дома не было. Мужчину обнаружили на улице, он держал в руках одеяло. Когда к нему подошли правоохранители, тот выхватил из-под одеяла автомат Калашникова, который был там спрятан, и начал стрельбу.
В результате ранение в руку получил 23-летний оперативник уголовной полиции. Также выстрелами был поврежден автомобиль, на котором приехали правоохранители.
Правоохранители задержали правонарушителя. Экспертиза показала в крови задержанного 2 промилле алкоголя.
Относительно обвиняемого судом, по настоянию прокуратуры, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
За совершение названных преступлений обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.