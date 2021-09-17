Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів у народні депутати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ЦВК.
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“Центральна виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
А саме: в ОВО № 184 (Херсонська область) — Тетяну Лазареву від Політичної партії “Миколаївці”; в ОВО № 197 (Черкаська область) — Леоніда Даценка (самовисування), Григорія Козьму від політичної партії “Блок Едуарда Гурвіца”, Романа Сущенка від політичної партії “Європейська Солідарність”.
Зазначається, що раніше Комісія вже зареєструвала 14 кандидатів у народні депутати України.
Доповнення
З вересня цього року Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала першого кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) Андрія Іллєнка на проміжних виборах від політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”.
У квітні цього року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на 31 жовтня.
Повідомлялося що відповідно виборчий процес розпочнеться 1 вересня 2021 року — за 60 днів до дня виборів.
У ЦВК зазначили, що рішення прийнято у зв’язку з тим, що раніше обрані в округах народні депутати були достроково позбавлені мандатів, оскільки народного депутата Ігоря Колихаєва (184-й округ) обрано Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а народного депутата Олександра Скічка (197-й округ) призначено головою Черкаської ОДА.